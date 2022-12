Les populations de KOLDA s'érigent en bouclier autour du Dr Alfouseyni Gaye

Un collectif dénommé « Ne touche pas à Dr Gaye » vient de voir le jour. Pour Mamadou Lamine Dianté qui est un des initiateurs, « tout Kolda est dans la stupeur » depuis l’alerte sonnée par ce médecin gynécologue.



A en croire Mamadou Lamine Dianté, les membres de ce collectif qui regroupe des Koldois d’ici et de la diaspora entendent mener le combat pour qu’ « on ne touche à aucun brin de cheveu » du médecin gynécologue. « On n’acceptera pas que des individus mal intentionnés qui ne sont mus que par des calculs politiciens, veuillent rallonger la liste des morts en cherchant à éliminer Dr Gaye », a-t-il averti.





Et, comme « les disparitions mystérieuses refont surface dans le pays, il s’impose qu’on assure la sécurité du gynécologue pour préserver son intégrité physique et moral ». Dans la même veine, nous exigeons de l’Etat du Sénégal qu’un contingent de sécurité soit mis à la disposition du docteur Gaye pour veiller sur lui à son domicile familial, dans son lieu de travail et dans la rue », a-t-il martelé avec insistance. Et ça bouge dans tous les sens autour de ce collectif décidé par tous les moyens à protéger et défendre docteur Gaye qui selon ses membres, n'a fait que son travail dans le professionnalisme, en toute liberté.