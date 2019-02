Les quatre candidats rejettent la réélection de Macky SALL ( communiqué)

Face à la presse, Idrissa Seck, candidat de la coalition « Idy2019 » a déclaré : « La commission Nationale De recensement des votes vient de publier un résultat qui reflète parfaitement la commande du candidat sortant. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire ».