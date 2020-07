Levée des restrictions - 63% des dakarois rejettent la décision de Macky Sall

S’agissant de l’opinion des sondés du département de Dakar sur les mesures d’assouplissement prises par les autorités en début juin, 71,3% des personnes interviewées ont approuvé la mesure d’assouplissement du couvre-feu qui passait de 21 heures - 06 heures à 23 heures -05 heures du matin.



67,7% avaient approuvé la levée des restrictions de déplacements interurbains. L'autre pourcentage de 63% déclarait approuver l’autorisation de réouverture des restaurants et autres gargotes.



Une légère majorité, 50,6%, disait approuver l’autorisation de réouverture des salles de sport.



À la question de savoir s’il fallait mettre définitivement fin aux mesures de restriction et au couvre-feu, la dernière mesure prise par le Président Sall dans son discours à la Nation de lundi dernier, 60,2% des personnes interrogées du département de Dakar répondent par la négative.



Toutefois, 37,6% des sondés du département sont pour la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu y afférent.



LERAL