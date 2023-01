Libération Pape Alé Niang : Une manifestation prévue devant l’hôpital Principal

L’appel à la mobilisation pour la libération du journaliste Pape Alé Niang d’Ousmane Sonko, d’hier, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Quelles heures seulement après son appel, les activistes du mouvement Frapp France Dégage organise une manifestation pour exiger la libération du patron de Dakarmatin. Guy Marius Sagna et camarades ont déposé une lettre d’information sur la table du préfet de Dakar, ce mardi.



Le Frapp informe l’opinion qu’une lettre d’information a été déposée aujourd’hui sur la table du préfet de Dakar l’informant d’un rassemblement ce samedi 07 janvier 2023 de 09h à 14h pour exiger la libération du journaliste Pape Alé Niang arbitrairement emprisonné par le président Macky Sall. Quand l’essentiel est en danger se lever est un devoir. Et la vie de Pape Alé Niang est mise en danger par le président Macky Sall », informent les activistes dans un post sur leur page Facebook.



Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.