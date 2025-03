Licenciement massif au sein de la société AIBD SA : Le Syndicat des travailleurs des aéroports marque son opposition

Le Syndicat des travailleurs des aéroports du Sénégal (SYTAS) a exprimé sa vive opposition face à la décision de l’État sénégalais de procéder à un licenciement massif au sein de la société AIBD SA. À travers un communiqué, le SYTAS annonce son intention de défendre fermement les intérêts matériels et moraux des salariés concernés et appelle les autorités à ouvrir des négociations pour trouver des solutions alternatives.



Cette réaction fait suite au séminaire d’échange et de réflexion qui s’est tenu à Saly Portudal du 26 au 28 février 2025, réunissant la direction générale de l’AIBD SA et les partenaires sociaux. Lors de cette rencontre, un plan social prévoyant des licenciements en nombre important a été présenté, suscitant une vive contestation du SYTAS.



Conscient des difficultés économiques que traverse AIBD SA, le SYTAS se dit prêt à s’engager dans des négociations constructives afin de préserver les emplois et maintenir la stabilité de l’entreprise. Dans cette optique, le syndicat propose plusieurs alternatives concrètes pour éviter les licenciements :



Le SYTAS suggère d’accélérer l’ouverture des aéroports de Saint-Louis et de Ziguinchor afin d’y réaffecter une partie des employés menacés de licenciement. Il prône la reprise des travaux du Centre de Maintenance Aéronautique et le lancement du projet Aéroville, deux initiatives stratégiques qui pourraient générer des opportunités d’emploi durables.



L'organisation syndicale réclame la valorisation du patrimoine foncier : Le SYTAS recommande également la revalorisation des biens fonciers de l’AIBD SA à Dakar, hérités de la fusion avec les ADS, comme levier de financement et de développement.



Il rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 stipule, dans son article 23, que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». De ce fait, le syndicat considère que les motifs avancés par les autorités pour justifier ces licenciements sont infondés et appelle à explorer des solutions pérennes pour sauvegarder les emplois menacés.



Dans ce contexte préoccupant, le SYTAS invite l’État sénégalais à ouvrir des discussions urgentes et constructives pour éviter la mise en œuvre de ce plan social. « Nous devons tout faire pour sauver des familles entières soutenues par leur père, leur mère ou leurs enfants concernés par cette hécatombe », insiste le communiqué du syndicat.



NDARINFO.COM