Limogeage de Samba Ndiaye SECK et Moustapha KA : Me Assane Dioma NDIAYE dénonce "une décision insensée et purement politique"

Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh) s’insurge contre le limogeage de Moustapha Ka, directeur des droits de l’homme et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du Secrétaire d'État chargé des Droits Humains et de la Bonne Gouvernance.



« C’est une décision insensée et purement politique », a-t-il dit sur la RFM. « Ils n’ont fait que détailler le rapport produit par le Sénégal. Ce n’est pas un document personnel », a ajouté le droit-de-l'hommiste. Tenant à rendre hommage aux deux victimes de la révocation, M. NDIAYE exprime son soutien à « des fonctionnaires méticuleux et rigoureux ».



NDARINFO.COM