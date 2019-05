Livre blanc sur la présidentielle 2019 : Idy pointe un "hold up électoral" (document)

La coalition Idy2019 vient de publier un livre blanc intitulé "Rapport public sur l'élection présidentielle du 24 février 2019. Observations saillantes autour d'un hold-up électoral". Le document vise deux objectifs essentiels, selon ses auteurs. Il s'agit "d'une part, d'éclairer au mieux l'opinion nationale et internationale sur les conditions au regard desquelles la solution d'un hold-up électoral s'est réalisée lors de l'élection du 24 février", et d'autre part d'apporter une contribution à une "concertation politique de nature exclusivement thématique, effectivement pluraliste et sincère en mesure de garantir la sincérité des scrutins nationaux à venir".



Nous vous proposons le document en intégralité