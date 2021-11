Locales 2022 à Saint-Louis : le Fsd/Bj soutient la candidature de Mary Teuw NIANE

Une délégation du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) a rencontré mardi le professeur Mary Teuw NIANE, candidat à la mairie de Saint-Louis. A l’issue des échanges, une alliance entre la coordination locale de ce parti et la mouvance de l’ancien recteur de Saint-Louis a été ficelée pour la conquete de la Mairie en janvier 2022.



Les partisans de Cheikh Bamba DIEYE ne soutiendront donc Abba MBAYE désigné candidat de Yewwi Askan WI. Quelques minutes plus tard, Cheikh Bamba DIEYE a réaffirmé sur facebook son encrage dans Yewwi Aksan Wi pour laquelle il a décidé de battre campagne au niveau national.



