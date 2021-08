Locales 2022 : le Colonel KEBE renonce à sa candidature

« Par respect et considération pour mes camarades du M2CP Jëriñ Askan wi, je voudrais vous annoncer, en premier, ma décision de renoncer à ma candidature pour la Mairie de Saint-Louis pour des raisons dirimantes qui commandent mon absence du Sénégal pendant quelques temps », a déclaré le Colonel Abdourahim KEBE dans une déclaration parcourue par NDARINFO.



« Je soutiendrai toutefois le candidat qui aura mon agrément, et ce, à tous les niveaux », a-t-il assuré.



Poursuivant, l'officier à la retraite ajoute : « Saint-Louis est ma fierté et ma dévotion pour notre ville reste intacte. Mon combat politique continue même si je suis momentanément absent du pays ».