Locales à GANDON : Investie par la mouvance présidentielle, Khoudia MBAYE charge ses adversaires – vidéo

La coalition Benno Bokk Yakaar de GANDON/RAO et FASS-NGOM a porté sa confiance sur l’actuelle maire Khoudia MBAYE pour reconduire les destinées de la localité. Elle a été investie au cours d’une grande mobilisation jeudi à laquelle les différentes composantes de la mouvance présidentielle élargie ont pris part. L’édile a profité de l’occasion pour solder ses comptes à ses détracteurs qui lui taxent « d’incapacité » et de « vieillissement ». L’ancienne ministre se dit plus qu’active et prête à les affronter. « Je les attend de pied ferme », a-t-elle dit, revigorée. Elle a adressant des vifs remerciements à l’équipe municipale dirigée par l’adjoint au maire Khalilou BA. « Nous avons travaillé. Nous avons bien travaillé », a assuré Mme MBAYE qui en passé en revue les différentes réalisations de sa Commune. « Nous allons continuer dans cette dynamique. Une fois réélu, nous viserons loin », a laissé entendre la candidate à sa succession.