Louga : Arrestation d'un humanitaire français pour viols sur des filles et des garçons défavorisés

Une affaire de mœurs éclabousse Keur Mbaye Fall. Un humanitaire français, Brice Theret, violait, pendant plusieurs mois, des filles et des garçons défavorisés, âgés entre 11 et 14 ans, dans un centre de l'Adtp "Eléments terres".



C’est à son retour de France qu’il a été arrêté à Louga. D’après Libération, après avoir abusé des enfants, il leur remettait de l’argent pour acheter leur silence.



La directrice du centre, une Sénégalaise qui était bien au courant des abus sexuels de Theret, n'avait pas daigné saisir la justice pour ne pas salir l’image de son centre.



Arrêtée, elle a été relâchée après audition. Mais, il est fort probable que le parquet ouvre une information judiciaire pour non dénonciation de crime.



SENEWEB