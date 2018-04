Louga : une voiture se renverse et fait un mort et un blessé grave

La victime se rendait à Ndiagne un autre village de la même commune. Son véhicule de marque Toyota immatriculé LG 4338 C qu’il conduisait a traversé la chaussée et a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans le décor.





Les Sapeur pompiers ont déposé le corps sans vie à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La victime, un célibataire sans enfant, est âgée seulement de 20 ans.





Le blessé est à l’urgence où il reçoit des soins intensifs.



LOUGAWEBMEDIAS.COM