Luc Nicolaï : les raisons d'une arrestation

Le célèbre promoteur de lutte, Luc Nicolaï, condamné à 5 ans de prison dont 2 ans ferme dans l'affaire du Lamantin beach vient d'être arrêté par la brigade de gendarmerie de Thiès, une ville située à 80 km de l'est de Dakar, rapporte de Libération online. Il sera déposé en prison dès ce soir, puisque les gendarmes agissaient en vertu d'un ordre d'incarcération.



L’affaire de la drogue placée dans une chambre à l’hôtel Lamatin Beach de Saly, zone touristique, située dans la région de Mbour à 80 km de Dakar, n'est toujours pas finie. La Cour suprême s'était penchée le 16 juillet dernier sur le dossier accablant le promoteur de lutte (Lamb en wolof), Luc Nicolaï



Condamné à cinq (5) ans de prison dont un (1) an avec sursis et 100 millions et 20 millions de F Cfa à payer respectivement à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach, avec un mandat d’arrêté en sus, Luc Nicolaï avait formulé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de Saint-Louis,.



La partie adverse, Bertrand Touly qui n’était pas prête à lâcher du lest, estimait que le promoteur de lutte n’a même pas le droit de faire un pourvoi, puisqu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêté qui n’est pas encore exécuté.



Pressafrik