Lutte contre l’indiscipline : le Premier ministre veut relancer le Service Civique National

Créé en 1999 sous le magistère du Président Abdou DIOUF, le Service Civique National (SCN) s’est, au fil des années, peu à peu éteint et ne parvient plus à s’acquitter de son objectif.



Face aux changements dans la société sénégalaise et l’indiscipline de plus en plus dénoncée, le chef du gouvernement a décidé de « ressusciter » le Service Civique national.



A la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai, Ousmane SONKO «a partagé avec le Conseil, les orientations qu’il compte imprimer à la relance du Service civique national».



A noter qu’à sa création, le SCN était logé à la Primature pour avoir la latitude d’action en collaboration avec tous les ministères. Cependant, avec l’arrivée d’Abdoulaye WADE, son objectif a été détourné et il a été logé au ministère de la Jeunesse. Ce qui a précipité son déclin.



