MARSASSOUM : Le pont rebaptisé Famara Ibrahima Sagna

Dans le cadre du programme spécial de désenclavement, le pont de Marsassoum sera d’un grand réconfort pour les populations du Pakao en terme de circulation des personnes et des biens, mais surtout pour ce qui est de l’approvisionnement de la région.





Le président Macky Sall, après la pose de la première pierre en 2018, va inaugurer ce mardi le pont stratégiquement économique de Marsassoum. En effet, ce pont qui s’étend sur un linéaire de 484 mètres pour 5,5 km de routes de raccordement revêtues, se situe à 55 km à l’Ouest de la commune de Sédhiou où Macky Sall continue sa tournée économique qui prendra fin le vendredi 3 mars 2023. Le coût du projet global est de 20 milliards de FCFA avec comme conducteur, l’entreprise EIFFAGE.





En réalité, la région de Sédhiou se caractérise par une faiblesse du secteur commercial du fait de l’inexistence de grossistes capables de ravitailler les populations. D’où, cette pénurie qui pousse les populations à se rabattre sur Dakar, Kolda ou même Ziguinchor pour s’approvisionner. Ainsi, à l’instar de la route Sédhiou-Kolda, Sédhiou Marsassoum demeure aussi, un axe stratégique et important pour faciliter l’augmentation des flux commerciaux dans cette région qui compte plus de 398.000 habitants.





Érigée en 2008 par démembrement de la région de Kolda, Sédhiou avec ses trois départements (Sédhiou, Bounkiling et Goudomp), bénéficiera de ce joyau qui sera inauguré par le chef de l’État demain, pour bien mener ses activités traditionnelles comme l’agriculture, la pêche, le tourisme et l’élevage.