MPAL : BBY promet "un sacre historique" au président Macky SALL (vidéo)

Le docteur Issa DIAW, édile de la localité a salué « la dynamique unitaire autour de laquelle les responsables des différents partis, membres de la mouvance présidentielle se sont engagée ».



« Le président Macky Sall a décidé d’honorer Mpal, en plus de ce qu’il a déjà fait pour améliorer les conditions de vie des populations. Il nous a demandé d’indiquer un terrain pour y ériger une grande mosquée digne de la magnificence de notre vénéré marabout Mame Rawane NGOM », a renseigné le maire.



« Il a tenu cette promesse devant le Khalif. Il a soutenu que sa réalisation sera faite avant la fin de 2019, s’il est réélu », a-t-il indiqué.



« Par ce serment, il mérite que toutes les populations de Mpal s’attèlent à reconduire sa magistrature », a déclaré le docteur DIAW qui invite les habitants de Mpal à faire « attention aux marchands d’illusions ». « Ils n’ont rien fait pour la ville. Certains ne savent même pas où elle se trouve », a-t-il ajouté.



À Mpal, une union sacrée des responsables de BBY est scellée autour de Mor Guèye GAYE, le coordonnateur du comité électoral. Un « choix judicieux » qui selon le maire DIAW, est motivé par « le dynamisme politique et la constante » que le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a manifesté à l’endroit de la coalition.



« Notre cohésion est bâtie sur la vérité et la dignité », a rappelé le DG l’Ageroute, ému par la considération dont il bénéficie de la part de ses paires.



« Seul, le président Macky est capable de construire cette ville sainte. Je vous demande de récupérer massivement vos cartes d’électeurs pour que notre candidat obtienne, ici, un sacre historique, au premier tour. Pour qu’il puisse matérialiser ses nombreuses ambitions qu’il nourrit pour MPAL », a confié M. GAYE.



Le DG a par ailleurs magnifié l’engagement des femmes de BBY qui, « à chaque rassemblement, brillent par leur forte participation ». « Nous ne pouvons pas obtenir de bons résultats si nous ne sommes pas unis. Je suis heureux de constater que toutes les entités et parties prenantes de notre belle alliance aient compris cette nécessité », a-t-il conclu.



