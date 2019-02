MPAL : Un Mary Teuw rejoint un autre (vidéo)

La mouvance de Mary Teuw NIANE, ancrée dans l’Alliance pour la République (APR) se massifie dans le département de Saint-Louis. Après une tournée mobilisation des troupes dans la zone de FASS-NGOM, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) s’est établi, hier, dans la ville sainte de MPAL.



En marge de ses visites de proximité, Mary Teuw NIANE a rendu visite au Khalif de Mame Rawane NGOM. Des prières ont été formulées pour un déroulement apaisé du scrutin présidentiel du 24 février 2019.



À MPAL, l’APR bénéficie d’un soutien de taille. Le docteur Mary Teuw MBAYE quitte le Parti Démocratique Sénégal (PDS) pour rejoindre son homonyme ministre.



« C’est un homme sincère, humble et travailleur », a-t-il dit en vantant les réalisations du président Macky SALL. Il s’est dit heureux de retrouver son frère Mamadou WADE, responsable local de l’APR et de travailler avec lui pour la victoire du président Macky SALL.