MTN : « Ils ont détruit Saint-Louis … »

« Il est temps d’arracher la ville de l’incompétence qui l’a gouverne et qui l’a détruite. Ils ont détruit Saint-Louis », a déclaré mardi, Mary Teuw NIANE visiblement sidéré par la crise foncière qui sévit dans la zone de Ngallèle Nord et Khar Yalla.



« Il ont spolié des terres. Ils ont détruit des mosquées, des daaras et des concessions construites à la sueur de fronts de débouillards », confie le candidat à la Mairie de Saint-Louis, invité au plateau de Sen Jotay de la SenTV.



« S’il (Mansour FAYE) avait bien travaillé, je n’aurais pas déposé ma candidature. Il n’a pas travaillé. En 2014, lorsqu’il voulait être maire, il avait promis de relancer l’économie. Là, sa seule initiative économique, c’est d’avoir créé son usine de lait. Sa promesse sur la culture a été ratée. Le tourisme est à l’agonie. Aujourd’hui, Saint-Louis fait partie des les villes les plus sales et sombres du pays », a ajouté l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger.



« Mieux, Mansour FAYE s’est s’engagé sans élégance et sans concertation à délocaliser le stade Me Babacar SEYE qui y est un monument sportif pour les Saint-Lousiens. Il propose d'y ériger un projet inopportun », se désole Mary Teuw NIANE.