MTN : " Mon élection mettra un terme à cette tradition de maires par procuration ..."

« J’ai décidé librement d’être candidat maire de Saint-Louis du Sénégal. J’ai l’intime conviction qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint Louis. Il appartient aux Saint-Louisiennes et aux Saint-Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur maire et l’équipe municipale.



Mon élection mettra un terme à cette tradition de maires par procuration qui ont fait tant de mal à nos Cités et desservi les populations.



Ma candidature est irréversible et irrévocable. Elle s’appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R).

J’aime Saint-Louis! Je suis heureux de l’affection que me portent les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens!

Il reste trois mois, renforçons notre unité et notre solidarité, la victoire sera au bout.



Unis et engagés, nous vaincrons

Saint Louis, le 20 octobre 2021

Mary Teuw Niane »