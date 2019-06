Macky SALL défend son frère : " ... des accusations fausses portées par des individus tapis dans l’ombre"

" Dans un reportage de la BBC le nom de mon frère a été cité sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Ce sont des accusations fausses portées par des individus tapis dans l’ombre pour essayer de déstabiliser le pays. Cependant je veux rassuré les sénégalais que je ne suis pas un dirigeant qui va céder face à l’intimidation’’, a assuré Macky Sall après la prière de l’Aid el Fitr, avant d’annoncer que le gouvernement va prendre les dispositions nécessaires pour faire éclater la vérité.



‘’Le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour que la vérité soit rétablie suite au reportage de la BBC sur la gestion du pétrole au Sénégal. Jamais un pays n’a pris autant de dispositions anticipatives pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploiter dans les prochaines années’’, a déclaré le président.



Le chef de l'Etat se veut rassurant par ailleurs quant aux convoitises que pourraient susciter la découverte de ces ressources naturelles.



‘’ Depuis l’annonce de la découverte, j’ai mis en place des dispositifs pour une bonne gestion. Je peux citer le Cos pétrogaz et un institut national du pétrole et du gaz pour former les meilleures ressources humaines afin de permettre à notre pays de tirer profit du pétrole et du gaz’’, a t-il assuré.



DAKARMATIN