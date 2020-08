Macky SALL invité d’honneur de la rencontre des entrepreneurs de France

Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall prendra part, en qualité d’invité d’honneur, à la Rencontre des Entrepreneurs de France qui sera organisée à Paris par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) les 26 et 27 août 2020.

Sous le thème de la Renaissance des entreprises de France, l’événement portera cette année sur les enjeux économiques, sociaux, et sociétaux de l’après-COVID, en relation avec la souveraineté économique, l’urgence de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité, des nouveaux modes de consommation et l’évolution du travail.

Le MEDEF a exprimé le souhait d’entendre le point de vue d’un dirigeant africain sur ces enjeux.

Au cours de son séjour, le Président Sall aura aussi un entretien avec son homologue français, SEM Emmanuel Macron.

Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 28 août 2020.