Macky Sall humilie son Chanteur Doudou Ndiaye Mbengue

Hier à Matam, le chanteur Doudou Ndiaye Mbengue a été écarté des griots qui devaient faire leur prestation devant le président Sall. Après la prestation des griots locaux qui chantaient les louanges de la descendance du président sortant, ce dernier s’est levé pour partir.



Doudou Ndiaye Mbengue prenant le micro pour chanter, on lui a demandé d’attendre la prochaine fois pour contrainte de temps. Mais le pauvre ne voulait rien entendre et insista pour jouer sa partition.



Face à sa résistance, le micro lui fut coupé. Humilié, il dit à haute et intelligible voix que les gens doivent savoir qu’il fait partie de l’équipe. Seulement, le président Sall n’a pas jugé utile d’entendre ses louanges et a vidé les lieux. Doudou était là, bouche bée.



