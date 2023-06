Macky Sall réagit aux événements de juin: « Je veillerai à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé »

Le Président Macky Sall a réagi pour la première fois aux événements de ce début de mois de juin, en entamant mardi à Lisbonne une visite d’Etat au Portugal.



« Nous poursuivons notre marche vers l’émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect bien sûr de l’Etat de droit » a- t-il assuré dans une déclaration de presse après une rencontre avec le Président portugais Marcelo Robelo de Sousa.



« Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants. Je veillerai à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit l’origine de cette volonté de déstabilisation. Nous y veillerons très vigoureusement », a mis en garde le président de la République sénégalais, rapporté par le journal Les Echos.



Avant d'ajouter: « Nous avons aussi un profil économique qui est devenu très attractif. Nous allons commencer à partir de cette année l’exploitation du pétrole et du gaz. Cela peut expliquer aussi cette frénésie ».



Ces derniers jours, le gouvernement du Sénégal est fortement critiqué à propos de la répression des manifestations des 1er et 2 juin derniers.