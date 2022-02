Macky convoque un conseil des ministres d'urgence, aujourd'hui

Dans son édition d’hier, « Le Témoin » avait filé la date de la visite officielle que le président Macky Sall doit effectuer aux Comores. Ce sera probablement demain vendredi 25 février avant le retour sur Dakar prévu le dimanche prochain. Et avant de rallier Moroni ou la capitaine comorienne, le président Macky Sall ou le bâtisseur de Diamniadio a convoqué ce jeudi un Conseil des ministres.



Un curieux Conseil des ministres d’urgence dès lors qu’il n’existe pratiquement plus un attelage qui remorque le wagon gouvernemental. D’où l’attente de la formation d’un nouveau gouvernement ayant à sa tête un Premier ministre. Chutt… « Le Témoin » a pu survoler le cahier de brouillon de Sa Majesté Macky II renfermant plus de sortants que d’entrants.