Madické NIANG : « La brèche sera mon premier projet si je suis élu ... » (vidéo)

Le candidat de la coalition Madické 2019 a tenu, hier, son meeting de campagne sur la place Faidherbe après une tournée dans le WALO. Une communion marquée par une forte mobilisation de ses militants et sympathisants.



Madické a insisté sur le rapport cordial qui le lie avec sa ville natale pour laquelle il dit vouer une admiration sans précédent. Il a exprimé son affection à l’endroit des populations de la Langue de Barbarie tenaillées entre l’érosion côtière et la brèche.



Il promet de faire de NDAR, une priorité dans sa gestion. « Seul, un fils de Saint-Louis peut connaître les maux de cette ville. Cette ville est particulière », a-t-il déclaré. « La brèche de Saint-Louis sera mon projet », a-t-il dit en dénonçant l’incompétence du régime de Macky SALL de prendre de mesures concrètes pour la stabiliser.



Le candidat dit connaître les voies et moyens à entreprendre pour négocier des licences de pêche adéquats. En effet, les dernières autorisations obtenues de la Mauritanie ne permettent de pêcher que le « Yaboye ».



>>> Extraits du meeting ...