Mady Touré à Augustin : "Je te souhaite un bon mandat de 4 ans"

Mady Touré a félicité Me Augustin Senghor qui l'a battu lors de l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football.



"Je remercie le bon Dieu et tout les Sénégalais. Je remercie aussi mon équipe. J'ai été candidat et Augustin Senghor a largement gagné. Je le félicite en lui souhaitant un bon mandat de 4 ans", a-t-il déclaré.



A rappeler que le président sortant conserve son poste pour les quatre prochaines années avec 326 voix contre 123. Réélu au premier tour, Me Senghor décroche son quatrième mandat à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais.



Quant à Mady Touré, il perd encore devant son adversaire pour la deuxième fois après 2013. A noter que 453 votants ont été enregistrés mais 449 suffrages sont exprimés. 4 bulletins sont nuls.



IGFM