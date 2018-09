Mairie de Dakar : Khalifa Sall restitue sa voiture de fonction

Selon L’AS, Khalifa Sall a rendu sa voiture de fonction. Il s’agit d’une Toyota berline que la mairie de Dakar lui avait attribuée en 2015. Le journal signale que le désormais ex-édile de la capitale, révoqué par décret de son poste, avait refusé de prendre un logement de fonction et une ligne téléphonique.



Non plus, il n’a jamais voulu changer le mobilier de son bureau et avait conservé la même assistante que son prédécesseur, Pape Diop.



