Mairie de Pikine : Abdoulaye Thimbo épinglé par la Cour des Comptes

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall, avait fait une grosse révélation selon laquelle des membres du parti au pouvoir, condamnés et épinglés par la Cour des comptes, étaient en train de rembourser les sommes en cause.



Si le garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall avait refusé de dévoiler l'identité des mis en cause, le quotidien Libération, qui a levé le lièvre dans sa parution de ce jeudi, cite nommément le maire de Pikine et non moins oncle du président de la République, Macky Sall.



Abdoulaye Thimbo a écopé d'une amende après avoir été traduit devant la chambre de discipline budgétaire de la Cour des comptes suite à une recommandation de l'inspection générale d'État (Ige) qui a mis en cause sa gestion du carburant de la mairie de Pikine.



