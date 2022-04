Malick GAKOU avertit Macky SALL : " Si vous invalidez nos parrainages, il n’y aura pas d’élections."

« Vous ne pouvez pas perdre les élections avec des scores largement en dessus de ces chiffres et, même pas un mois après, revenir dire nous avons 100.000 parrainages. « Nous ne sommes pas emprisonnés par ces chiffres faramineux totalement en porte-à-faux avec les réalités du terrain », crie l’un des leaders de Yewwi Askan Wi, depuis Kaolack.

`

« Si vous invalidez nos parrainages, il n’y aura pas d’élections », a-t-il menacé.



GAKOU s’est offusqué par la « précarité, la vulnérabilité et le désœuvrement du pays » en insistant sur le sort de la jeunesse. « Si après 12 ans au pouvoir, le président Macky SALL et son gouvernement se lèvent pour s’occuper de l’emploi des jeunes, c’est qu’il y a un problème », a laissé entendre le responsable politique.



NdarINFO