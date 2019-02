Malick Gakou : « un cabinet indépendant donne Idrissa Seck vainqueur avec 56% au 1er tour »

« Aujourd’hui, la réalité du terrain a montré qu’Idrissa Seck incarne la première force politique du Sénégal et qu’il sera premier au 1er tour. Le vrai challenge maintenant, c’est que ‘Idy’ batte Macky dès le 1er tour », lance d’emblée Malick Gakou lors d’un entretien avec VoxPop.



Le coordonnateur de la coalition « Idy 2019 » poursuit et affirme qu’un sondage, qu’ils ont reçu d’un cabinet indépendant, donne Idy largement gagnant, dès le 1er tour en plus. « On a confiance car nous avons reçu les résultats d’un sondage d’un cabinet indépendant qui annoncent une victoire de Idrissa Seck au premier tour avec 56% des voix », dit-il.



Concernant Macky Sall, Gakou ajoute qu’il est impossible qu’il gagne au 1er tour et que la seule question qui devrait se poser est de savoir s’il finira second ou troisième.



SENENEWS