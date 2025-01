Malika : Le ministère de la Famille condamne le viol suivi du meurtre de Souadou Sow

Le ministre de la Famille et des solidarités a exprimé sa profonde indignation suite à l’assassinat de Souadou Sow, une fillette de seulement 12 ans, victime d’un crime odieux survenu à Malika. Dans un communiqué, le ministère a fermement condamné cet acte ignoble, exigeant que la loi soit appliquée avec toute la rigueur nécessaire.



"Nous avons appris avec une très grande peine la mort atroce de Souadou Sow, une mineure dont la vie a été brutalement interrompue par une tentative de viol suivie de meurtre", a déclaré le ministère. Cet événement tragique souligne la nécessité d’une vigilance accrue face à la violence faite aux enfants et la protection des plus vulnérables au sein de notre société.



Le Sénégal, à travers la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, a pris des mesures significatives pour lutter contre le viol et la pédophilie, affirmant son engagement à éradiquer ces pratiques abominables. Cette législation vise à apporter un cadre juridique fort pour protéger les victimes et sanctionner les agresseurs.



Dans cette conjoncture douloureuse, le ministère de la Famille et des solidarités a également présenté ses condoléances les plus sincères à la famille de Souadou, leur assurant du soutien et de l'assistance du gouvernement. Ce drame invite à une réflexion collective sur la nécessité de renforcer les actions de prévention et d'éducation, afin de garantir un environnement sûr pour tous les enfants du pays.