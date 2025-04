Le Sénégal perd une figure majeure de sa justice. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, est décédé ce jeudi 10 avril 2025, selon une note officielle relayée par Dakaractu. Sa disparition marque la fin d’un parcours impressionnant dans les hautes sphères judiciaires nationales et internationales.



Magistrat respecté, Mamadou Badio Camara a marqué de son empreinte la justice sénégalaise. Il avait occupé plusieurs postes de haut niveau, dont celui de procureur général près la Cour suprême du Sénégal, où il s'était illustré par sa rigueur, son sens de l’éthique et son attachement au droit.



En septembre 2022, il avait été nommé président du Conseil constitutionnel par décret présidentiel, sous le mandat de l'ancien président Macky Sall. À ce poste, il était chargé de veiller à la conformité des lois avec la Constitution et jouait un rôle clé dans les processus électoraux du pays.



Mamadou Badio Camara ne s’était pas limité aux frontières sénégalaises. En 2011, il avait été élu membre du Comité des Nations unies sur les disparitions forcées, un organe chargé de la surveillance du respect de la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.



Par cette nomination, il s'était imposé sur la scène internationale comme un défenseur des droits humains, apportant l’expertise africaine dans les discussions juridiques mondiales.



Les hommages affluent depuis l’annonce de sa disparition. Plusieurs personnalités du monde judiciaire et politique saluent la mémoire d’un homme intègre, discret et profondément engagé dans le service public.



