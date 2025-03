Mame Birame Wathie prend la tête du Conseil d’Administration du journal Le Soleil

Le journaliste Mame Birame Wathie du Group Walfadjri a été officiellement nommé Président du Conseil d’Administration (PCA) du quotidien national sénégalais Le Soleil. Cette nomination fait suite à la démission de Mody Niang qui occupait cette fonction.



En tant que PCA, il aura pour mission d’assurer la gouvernance stratégique du journal, de veiller à son développement et d’accompagner son adaptation aux nouveaux enjeux du numérique.



L’évolution des médias, la diversification des supports et la concurrence accrue imposent des réformes et innovations pour maintenir la place de Le Soleil en tant que référence de la presse sénégalaise.



