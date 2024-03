Mansour FAYE : « Confier le pays aux non-initiés, c’est provoquer la catastrophe »

Le maire de Saint-Louis a sillonné la Langue de Barbarie, hier, accompagné de ses deux principaux points focaux Cheikh Samba SENE et Babacar GAYE. Mansour FAYE est revenu sur l’actif du président Macky SALL dans le domaine de la pêche, en assurant que son candidat Amadou BA assurera la continuité des actions menées au profit des pêcheurs.



« C’est un haut fonctionnaire, il a été directeur des impôts, puis ministère des Finances et ministre des Affaires étrangères. Ce n’est pas un novice de l’État. Il a une expérience suffisante. Il est capable de gérer le pays et de rassurer le Sénégal », a-t-il dit.



Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement regrette que « des gens qui n’ont jamais été chefs de service ou d'agence, directeurs ou administrateurs, aspirent au fauteuil présidentiel ».



« Confier le pays aux non-initiés, c’est provoquer la catastrophe », a-t-il clamé. « Nous sommes dans un tournant décisif et la situation est grave. Nous prendrons le bon ou le mauvais virage. Si vous confiez le Sénégal à ses apprentis, les prix des denrées alimentaires connaîtront des hausses vertigineuses », a assuré le coordonnateur de la coalition Benno Yakaar à Saint-Louis.