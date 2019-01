Mansour FAYE : « Macky SALL sera réélu avec plus de 60% des suffrages dès le premier tour » (vidéo)

Benno Bokk Yakkar (BBY) de Saint-Louis est en ordre de bataille. Les comités électoraux de la Commune du département ont été mis en place, hier, en marge d’un conclave auquel tous les responsables ont pris part.



C’est le professeur Mary Teuw NIANE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation (MESRI) qui va présider l’instance départementale. Un choix qui vise à rééditer le sacre que la coalition avait obtenu au scrutin législatif sous la houlette dans l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Son homologue Mansour FAYE, ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement par ailleurs maire de Saint-Louis va piloter celui de la Commune. Madame Khoudia MBAYE, ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'État, supervise GANDON, sa commune et le député-maire Arona SOW gère le GANDIOL. Mor Guèye GAYE, le DG de l’Ageroute et Ibrahima DIAO s’installent respectivement à la tête des comités de MPAL et de FASS.



« Le président Macky SALL sera réélu sur un format inédit avec plus de 60% des suffrages à Saint-Louis. Nous n’avons remis aucuns frais de transport aux militants. Pourtant, ils sont venus en masse. Aujourd’hui, l’ensemble des responsables de la Coalition et de la Mouvance présidentielle se sont mobilisés dans une dynamique unitaire », a dit Mansour FAYE, très satisfait.



« Nous remercions vivement les militants. C’est eux qui font le travail à la base. Au niveau du département de Saint-Louis, les responsables portent la même vision et dégagent la même ambition de réélire le président Macky SALL dès le premier tour », a-t-il ajouté.



« Il n’y a personne devant et personne derrière. Nous travaillons ensemble parce que nous savons que l’union fait la force », a précisé le maire de Saint-Louis.



Mansour FAYE dit tendre la main aux autres responsables de partis politiques à Saint-Louis « pour l’intérêt de la ville et du Sénégal ». « Nous irons rencontrer toutes personnes susceptibles de pouvoir renforcer la victoire de notre candidat. Dans cette optique, nous avons demandé à Ahmed Fall BARAYA de nous rejoindre. Il n’y a pas de meilleur profil que celui du président Macky SALL. C’est le meilleur choix », a-t-il conclu.