Mansour FAYE annonce un double pont à Saint-Louis et se défoule sur ses pourfendeurs …

« Beaucoup de candidats sont en quête de la Commune. C’est le cours normal des choses, nous sommes en démocratie. Mais, ils ne sont armés que de leurs langues. Ils disent qu’ils ont des programmes, qu’ils vont faire ceci et cela. Ils n’ont rien et ils ne peuvent rien faire », s’est acclamé Mansour FAYE lors du meeting d’un de ses responsables, hier, à BANGO.



« Nous avons une longue tradition électorale à Saint-Louis. Si quelqu’un pense qu’il peut amadouer les populations, il se trompe lourdement. Les populations savent apprécier », a déclaré le candidat à sa succession, tête de file de Bennop Bokk Yakaar.



« Notre mission politique est d’aller à la rencontre les communautés et de les informer. Parce que certains ont été manipulés », a-t-il poursuivi dans son speech.



Le maire a en outre annoncé la construction d’un double pont à Saint-Louis. « L’ouvrage partira derrière le Lycée Charles De Gaulle pour rejoindre l’île Sud et puis vers Guet-Ndar », a-t-il dit.



« Cette infrastructure viendra s’ajouter à l’autorité Dakar-Saint-Louis Un tronçon de 200 km qui va atterrir à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bientôt les travaux du stade vont démarrer. Nous avons une assiette de 293 ha et une vingtaine sera réservée, à cet effet. J’ai confié ce projet à Amadou NIANG », a-t-il par ailleurs indiqué.



