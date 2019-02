Mansour FAYE dresse "le bilan élogieux" de Macky SALL (vidéo)

À Saint-Louis, la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) a ouvert sa campagne à minuit par un appel à la mobilisation lancé à l’endroit des forces vives de cette alliance. À l’occasion de rencontre à laquelle les représentants de la mouvance présidentielle ont pris part, Mansour FAYE a largement passé en revue les différentes réalisations de son candidat qui, pour lui, porte « le meilleur profil ».



Le maire de Saint-Louis soutient que « le bilan élogieux de Macky SALL est la garantie de sa victoire », en indiquant que ces performances découlent de « sa sobriété dans la parole » et de « sa témérité dans l’action ».



Dans une déclaration de plus d’une heure d’horloge, le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement a loué les qualités républicaines, le « sens de patriotisme » du Chef de l’État et « la constance de sa vision » avant d’insister sur les impacts positifs des programmes du Plan Sénégal Émergent (PSE) dans le vécu des citoyens.



BBY a reçu, en marge de son conclave d’ouverture, la présence de Ahmet Fall BARAYA. Son entrée dans la salle a provoqué une salve de joie d’une foule en liesse rassemblée dans la grande salle de leur siège de Ndioloffène. L’ex-responsable libéral a pris l’engagement de hausser le score obtenu par BBY aux scrutins précédents afin d’assurer à Macky SALL « une victoire retentissante » au premier tour de la présidentielle.



>>> Extrait de sa déclaration