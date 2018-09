Mansour FAYE signe la réconciliation : "Mary Teuw habite à Bango, j’habite à Bango … "

Après les tensions, place désormais à la réconciliation entre les deux camps de l’Alliance Pour la République (APR). Le maire de Saint-Louis par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR a en fait part, ce matin, en marge d’un atelier de vulgarisation des réalisations du candidat Macky SALL, organisé par la mouvance de Mary Teuw NIANE.



Cette fois, des jeunes « aperistes » proches du maire et jadis virulents à l’endroit du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ont pris part à l’activité.



Le revirement s’opère ainsi après les tensions allumées notamment par l’interdiction faite par Mansour de porter des pancartes et des tee-shirts à l’effigie d’un leader politique de l’APR lors de la visite d’Emmanuel MACRON à Saint-Louis. Mary Teuw avait clairement marqué son opposition provoquant la foudre de ses camarades de l’autre entité.



« Nos personnes n’existent pas. Nous sommes des vecteurs du travail du président Macky SAL », a déclaré Mansour FAYE. « Mary Teuw habite à Bango, j’habite à Bango. Il habite à Saint-Louis, j’habite à Saint-Louis. On a toujours été ensemble, on sera toujours ensemble», a-t-il martelé.



