Mansour Faye : "Je conseille à ces citoyens qui réclament ma démission d’avoir plus d’endurance"

Le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye a profité de sa rencontre avec la presse pour solder ses comptes avec ceux qui exigent sa démission. Selon ces derniers, le beau-frère du président de la République a une part de responsabilité dans les accidents de Sikilo du 08 janvier et de Sakal (17 janvier) qui ont occasionné la mort de 63 personnes au total (Sikilo 41 et Sakal 22). Le nombre des blessés graves s’élève à 13 (8 à Sikilo et 5 à Sakal).



Face à la presse, ce mardi, le ministre a demandé à ses détracteurs d’avoir plus d’endurance. « Vous savez, nous, on est dans le temps de l’action. Et je conseille à ces citoyens qui réclament ma démission d’avoir plus d’endurance. Parce que je me focalise sur les missions que le président de la République a bien voulu me confier et je ferai de mon mieux pour m’acquitter de mes tâches et essayer d’apporter des solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais », a-t-il répondu à ses détracteurs, relate LeTémoin.