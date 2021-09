Mansour SY Djamil : "Macky Sall, c'est le Sénégal de l'infiniment petit..."

Les deux (2) leaders politiques, Khalifa Sall et Mansour Sy Djamil se sont rencontrés à Paris, en présence de Bamba Fall.



A en croire l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, "il serait illusoire pour un homme politique de penser qu'à lui seul, il peut bâtir un projet de société, penser et agir à la place du peuple", jette-t-il des pierres dans le jardin du régime. plus précisément dans celui du président Macky Sall.



Mansour Sy Djamil, avec le verbe si particulier et rempli de métaphore achève: "Pour moi, Macky Sall, c'est le Sénégal de l'infiniment petit...", balance-t-il.