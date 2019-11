Marchés du Ter: Mountaga Sy épinglé pour plus de 2 milliards

Selon le rapport parcouru par "Le Quotidien", le budget initial a été évalué à 6 milliards de FCfa, mais les auditeurs ont découvert que le contrat est signé pour un montant de 8 milliards 263 millions 285 mille 158 francs Cfa, soit un dépassement du budget de 2 milliards 263 millions 285 mille 158 FCfa.



Toujours selon le rapport, il s'est écoulé un délai de 11 jours entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, en violation de l'article 73, alinéa 2.a.3 du Cmp, qui préconise un délai de 3 jours ouvrables au plus.



Par ailleurs, note encore le rapport, les états financiers déposés par les soumissionnaires ne sont pas non plus certifiés par un commissaire aux comptes.



LERAL