Maroc: plus de 126 000 personnes déjà vaccinées contre la covid-19

Le plan vaccinal du royaume chérifien évolue à grands pas. Selon un responsable du ministère de la santé, plus de 126 000 personnes ont déjà été vaccinées au Maroc.



La campagne de vaccination lancée par Sa majesté le Roi Mohammed VI, le jeudi dernier, à Fès, se déroule sans heurt et sans aucun effet secondaire enregistré au Maroc. Les autorités estiment à plus de 126 000, le nombre de vaccinations déjà effectué dans ce pays contre la covid-19. « Cet indicateur nous permet de confirmer que le lancement de la campagne de vaccination se déroule dans les meilleures conditions », a déclaré au MAP Abdel Hakim Yahan, directeur de la direction de la population au ministère de la Santé.



Officiellement, la campagne de vaccination sera gratuite pour tous les citoyens, afin d’obtenir l’immunité de toutes les composantes du peuple marocain (30 millions, à condition qu’environ 80% de la population soit vaccinées), et de réduire, puis d’éliminer les cas d’infection et de décès, résultant de la pandémie, et contenir la propagation du virus, dans le retour progressif à la vie normale.



Pour rappel, le Maroc a reçu dans la semaine dernière deux envois de vaccins des sociétés, AstraZeneca et Sinopharm.