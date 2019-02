Mary Teuw NIANE : « Ce que Macky SALL a réalisé en 7 ans dépasse les bilans combinés de ses 3 prédécesseurs »

« Le Président Léopold Sédar SENGHOR a bâti la Nation sénégalaise. Abdou DIOUF a stabilisé l’économie du pays au moment elle était en crise. Abdoulaye WADE a aussi travaillé. Je dis souvent qu’il a libéré les Sénégalais », a expliqué le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), séduit par l’engouement manifesté par ses partisans de cette partie département de Saint-Louis.



« Toutefois, ce que le Macky SALL a réalisé en 7 ans dépasse les bilans regroupés de ses 3 prédécesseurs », a ajouté le coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yaakar (BBY).



« Un président qui arrive à obtenir une telle performance, s’il réclame un second mandant de 5 ans, c’est de notre intérêt de le lui accorder afin qu’il puisse continuer son œuvre bénéfique », a-t-il dit.



« Nous avons le devoir de soutenir Macky SALL pour que les conditions de vie des jeunes et des femmes, des adultes et des enfants soient considérablement améliorées. C’est cela la seule volonté de notre candidat », a confié le responsable de l’Alliance pour la République (APR).





>>> Extrait du rassemblement à Tassinère ...