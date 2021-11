Mary Teuw NIANE : "Nous ne cèderons pas aux menaces (…) Nous n’accepterons plus qu’on nous piétine …" - vidéo

Les dossiers de candidature du professeur Mary Teuw NIANE pour la Commune de Saint-Louis et le docteur Ahmadou DIA ont été déposés hier à la préfecture de Saint-Louis. « Ce sont des actes forts hommes et de femmes forts », a déclaré le responsable de l’Alliance Pour la République à BANGO. « Saint-Louis, c’est le terre de l’élégance, la terre de personnes qui ont la parole et qui ne cèderont aux menaces. C’est la terre des hommes et femmes qui sont debout qui disent non au forcing. Saint-Louis ne plus accepter qu’on la piétine et qu’on la traite comme une moins-que-rien. Saint-Louis ressemble d’ailleurs à une ville en ruine comme si elle était bombardée. Parce que tout simplement, elle entre des mains inexpertes de personnes n’ayant aucune incompétente », a-t-il dit. « C’est la première fois qu’un maire casse des maisons et des mosquées et que des Caterpillar pourchassent des populations », s’est désolé l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger. Pour lui, « Ce Saint-Louis doit disparaître pour que renaisse de ses cendres, le grand Saint-Louis que nous connaissions ».