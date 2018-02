Mary Teuw NIANE au Grand Jury : Suivez toute l’émission (audio)

Réécoutez l’émission le Grand Jury de la RFM avec comme invité Mary Teuw NIANE, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. L’ancien recteur parle notamment de la situation des universités publiques du Sénégal, de l’UVS, de l’état de la réforme, de l’orientation des bacheliers dans les établissements d’enseignement supérieur privés et de l’avenir de la collaboration entre le Gouvernement et ses institutions.