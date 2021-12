Mary Teuw NIANE souligne la place de l’artisanat dans le PA2R – vidéo

Plusieurs acteurs de l’artisanat ont pris part samedi à un forum autour des propositions du Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable (PA2R) visant à relever ce secteur. Cette rencontre se tient après un conclave de jeunes membres de la coalition And ak MTN liggeey NDAR, copilotée par le docteur Ahmadou DIA et le professeur Mary Teuw NIANE. Ce dernier, candidat à la Mairie de Saint-Louis pour les locales de janvier 2022 a souligné au terme de la rencontre, la place que sa dynamique politique accorde à l’artisanat.