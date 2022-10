Mauritanie : 17 nouvelles victimes de la fièvre hémorragique

Le ministère mauritanien de la santé a annoncé jeudi 17 nouveaux décès consécutifs à la fièvre hémorragique dont un cas à cause de la fièvre de Crimée Congo.



Dans son communiqué qu’il a publié, le ministère a révélé avoir effectué 131 examens dont 30 se sont avérés positifs, 28 parmi eux sont atteints par la fièvre du Rift.



Ces examens ont révélé que deux personnes étaient atteintes de la fièvre Crimée Congo dont l’un est décédé alors que 16 autres atteints de la fièvre du Rift.



La Mauritanie a annoncé récemment la découverte de dizaines de cas de la fièvre du Rift dans quelques régions du pays.



Le ministère de la santé a déclaré être intervenu pour traiter les animaux malades et leur isolement afin de limiter leur transhumance et combattu la « pastrolulose » et ses effets secondaires, en procédant à la vaccination contre cette maladie, et en fournissant du matériel et des insecticides.



Sahara Média -