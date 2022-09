Mauritanie : 216 cas de la fièvre du Rift dans 6 wilayas

Le ministère mauritanien de l’élevage a annoncé vendredi que le nombre de cas de la fièvre de la vallée du rift confirmés a atteint 216 dans 6 foyers de la maladie dans 6 wilayas.



Les statistiques publiés par le ministère jeudi avaient fait état de 172 cas, soit donc 44 nouveaux cas en 24 heures.



Dans son bulletin quotidien le ministère a précisé que ce chiffre a été obtenu au terme de 848 examens effectués sur des animaux dans les wilayas du Hodh Chargui, le Hodh El Gharbi, le Trarza, l’Adrar, le Tagant et le Tiris Zemour.



Le ministère a encore ajouté qu’elle a pris un train de mesures pour faire face à la maladie en traitant les animaux malades et leur mise en quarantaine, la limitation du mouvement du bétail atteint ou suspecté et l’utilisation de pesticides et la lutte contre les agents vecteurs de la maladie et la vaccination contre la maladie de Pasteurella chez les dromadaires.