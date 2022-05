Mauritanie : Des boîtes de sardines produites localement arrivent dans les marchés, annonce le ministre des Pêches

À partir du mois d'août prochain, les marchés locaux et les cantines scolaires recevront des boîtes de sardines produites localement, a annoncé jeudi soir sur la Télévision de Mauritanie (TVM), le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Maayif.



Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Maayif, a par ailleurs indiqué que la flotte de pêche étrangère compte actuellement environ 160 navires, tandis que la flotte de pêche côtière en compte plus de 100 unités.



Lors de cette émission, Ould Maayif a rappelé que la nouvelle stratégie du secteur des pêches repose sur la bonne gouvernance et la transparence.



Par cridem.org