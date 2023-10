Mauritanie, la nouvelle ruée vers l’or

Située à 235 km de Nouakchott, la capitale administrative, Chami est devenue en quelques années la capitale de l’or en Mauritanie.



En effet, des hommes viennent de tout le continent pour s’y installer. Creusant la terre, ils espèrent trouver des fragments du précieux métal et ainsi faire fortune.



En plus de Chami, d’autres villes du nord et de l’ouest du pays sont également concernées par cette véritable ruée vers l’or.



Mais l’extraction artisanale de l’or (appelée orpaillage) n’est pas sans conséquences. Car les conditions dans lesquelles elle se pratique laissent souvent à désirer. Chaleur extrême, manque de sécurité et pollution au mercure ont un impact sur la santé et l’environnement.



L’or déclenche une migration



Outre les aspects sanitaires et environnementaux, la prospection du minerai engendre aussi une migration au sein du continent africain. Des jeunes, en quête de rêves et d’aventures, optent aujourd’hui davantage pour la recherche de l’or que pour l’exil vers l’Europe.



Le gouvernement mauritanien tente d’encadrer l’exploitation des zones aurifères en légiférant. Mais les autorités laissent malgré tout une grande liberté aux exploitants ainsi qu’aux hommes d’affaires.



Aujourd’hui, le métal précieux de Mauritanie s’exporte principalement vers Dubaï. Car la demande est très forte dans la capitale de l’émirat.



Par Charly Kadima, journaliste vidéo d'Afrik-News